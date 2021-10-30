Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", которая разошлась в TikTok из-за флешмоба

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 30698 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 64850 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 112598 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 106618 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 60802 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71791 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186161 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150376 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158134 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138565 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4м/с
38%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 12684 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17080 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15053 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 13924 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12206 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 112598 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 106618 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 85985 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98281 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128269 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4550 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

16:03 • 10242 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12257 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15104 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17134 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", которая разошлась в TikTok из-за флешмоба

Киев • УНН

 • 37349 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Соцсеть Facebook заблокировала видео национальной академической мужской хоровой капеллы "Дударик" из Львова, на котором певцы исполняли известную песню "Батько наш Бандера". Об этом Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла "Дударик" написала в Facebook, сообщает УНН.

Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", которая разошлась в TikTok из-за флешмоба

Цитата:

“Из-за жалобы недоброжелателей наше сообщение и видео в Фейсбук в поддержку флешмоба “Батько наш Бандера” заблокировано! Поскольку "ФБ" считает сообщение "оскорбительным", - говорится в сообщении.

Детали

На видео певцы исполняли известную песню "Батько наш Бандера", которая в последнее время стала популярной благодаря флешмобу в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичные школьники решили "проучить" учительницу песней о Бандере. Флэшмоб подхватили в TikTok

Так как соцсеть считает сообщение "оскорбительным", хоровая капелла пригласила просматривать видео на YouTube-канале.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский присвоил статус национальной Львовской государственной академической мужской хоровой капелле "Дударик" с коллективом-спутником хором мальчиков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,993.20
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,246.85
Ethereum
$1,596.03