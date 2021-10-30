Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", которая разошлась в TikTok из-за флешмоба

Цитата:

“Из-за жалобы недоброжелателей наше сообщение и видео в Фейсбук в поддержку флешмоба “Батько наш Бандера” заблокировано! Поскольку "ФБ" считает сообщение "оскорбительным", - говорится в сообщении.

Детали

На видео певцы исполняли известную песню "Батько наш Бандера", которая в последнее время стала популярной благодаря флешмобу в сети.

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Так как соцсеть считает сообщение "оскорбительным", хоровая капелла пригласила просматривать видео на YouTube-канале.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский присвоил статус национальной Львовской государственной академической мужской хоровой капелле "Дударик" с коллективом-спутником хором мальчиков.