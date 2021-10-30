Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера", которая разошлась в TikTok из-за флешмоба
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Соцсеть Facebook заблокировала видео национальной академической мужской хоровой капеллы "Дударик" из Львова, на котором певцы исполняли известную песню "Батько наш Бандера". Об этом Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла "Дударик" написала в Facebook, сообщает УНН.
Цитата:
“Из-за жалобы недоброжелателей наше сообщение и видео в Фейсбук в поддержку флешмоба “Батько наш Бандера” заблокировано! Поскольку "ФБ" считает сообщение "оскорбительным", - говорится в сообщении.
Детали
На видео певцы исполняли известную песню "Батько наш Бандера", которая в последнее время стала популярной благодаря флешмобу в сети.
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Так как соцсеть считает сообщение "оскорбительным", хоровая капелла пригласила просматривать видео на YouTube-канале.
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский присвоил статус национальной Львовской государственной академической мужской хоровой капелле "Дударик" с коллективом-спутником хором мальчиков.