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Facebook очікує іноземного втручання у вибори в США в 2020 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Компанія Facebook очікує втручання іноземних суб'єктів в вибори президента США в 2020 році за допомогою цієї соцмережі. Про це заявив технічний директор компанії Майк Шрепфер в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag в неділю, 29 вересня, передає УНН із посиланням на DW.

Facebook очікує іноземного втручання у вибори в США в 2020 році

При цьому Шрепфер впевнений, що методи впливу на вибори через Facebook які мають бути іншими, ніж у 2016 році. Він зазначив, що його завдання полягає в захисті користувачів від поширення ненависті і пропаганди за допомогою штучного інтелекту.

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Майк Шрепфер також назвав неминучою появу у Facebook модераторів, які будуть також займатися цими завданнями. “Технічні ідеї необхідні, але багато рішень неможливі без допомоги людини”, — зазначив Шрепфер.

Численні скандали, пов’язані з витоком персональних даних користувачів і використанні цієї соцмережі для впливу на вибори стали причиною десятків розслідувань проти Facebook в США і Євросоюзі. Компанія втратила мільярди доларів капіталізації, а її чолі Марку Цукербергу довелося вибачатися в Конгресі США за витік даних.

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