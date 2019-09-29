Facebook ожидает иностранного вмешательства в выборы в США в 2020 году

При этом Шрепфер уверен, что методы влияния на выборы через Facebook которые должны быть другими, нежели в 2016 году. Он отметил, что его задача состоит в защите пользователей от распространения ненависти и пропаганды с помощью искусственного интеллекта.

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Майк Шрепфер также назвал неизбежным появление в Facebook модераторов, которые будут также заниматься этими задачами. “Технические идеи необходимы, но многие решения невозможны без помощи человека”, — отметил Шрепфер.

Многочисленные скандалы, связанные с утечкой персональных данных пользователей и использовании этой соцсети для влияния на выборы стали причиной десятков расследований против Facebook в США и Евросоюзе. Компания потеряла миллиарды долларов капитализации, а ее главе Марку Цукербергу пришлось извиняться в Конгрессе США за утечку данных.

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