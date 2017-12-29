Facebook і Twitter загрожують санкції у справі про вплив РФ на Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Щодо Facebook і Twitter можуть застосувати санкції, якщо вони продовжать відмовляти британському парламенту в наданні інформації з приводу втручання Росії в референдум щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit), передає УНН з посиланням на The Guardian.
Депутат палати громад Деміан Коллінз, який займається справою "фейкових новин", дав компаніям час до 18 січня для передачі інформації, щодо якої він робив запит, про російські дезінформаційні кампанії на їх платформах.
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"Повинен бути метод ретельного вивчення процедур, які такі компанії, як Facebook, впроваджують, щоб допомогти їм ідентифікувати відомі джерела дезінформації, особливо коли це політично мотивоване і джерело цього в іншій країні", - сказав Д.Коллінз.
З його слів, якщо компаніям "не вдасться ефективно захистити сайт і впоратися з вкрай проблемним контентом, тоді має бути щось на зразок санкцій" проти них.
Нагадаємо, раніше Facebook і Twitter повинні були розповісти про можливий вплив РФ на Brexit.