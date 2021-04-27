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Facebook і Gucci подали позов проти виробника контрафакту

Facebook і Gucci подали позов проти виробника контрафакту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Корпорація Facebook і підрозділ італійського бренду Gucci America подали спільний позов в окружний суд США по Північному окрузі штату Каліфорнія проти очільника міжнародного підприємства з виробництва контрафактної продукції. Про це йдеться в заяві, опублікованій напередодні на сайті Facebook, передає УНН.

Цитата:

"Сьогодні (26 квітня - ред.) ... Facebook і Gucci подали спільний позов проти голови міжнародного підприємства з виробництва контрафактної продукції", - йдеться в заяві.

Деталі

Facebook і Gucci America подали позов до окружного суду США по Північному окрузі штату Каліфорнія "за порушення умов Facebook і Instagram і порушення прав інтелектуальної власності Gucci". Зокрема, як зазначено, відповідач "використовував кілька облікових записів Facebook і Instagram, щоб ухилитися від правозастосовних заходів Facebook і продовжувати просувати продаж підробленої продукції Gucci".

Умовами Facebook і Instagram суворо забороняється порушення прав інтелектуальної власності, включаючи продаж або просування підробленої продукції.

"Цей судовий процес - перший в своєму роді для Facebook і Gucci - є природним наступним кроком у розвитку нашого партнерства", - вказали в компанії Facebook.

Facebook і Gucci планують продовжувати свої зусилля з боротьби з підробками і притягнути до відповідальності тих, хто зловживає Facebook і Instagram.

Додамо

Gucci випустили віртуальні кросівки за 12 доларів. Їх можна "носити" тільки у доповненій реальності.

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