Facebook и Gucci подали иск против производителя контрафакта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Корпорация Facebook и подразделение итальянского бренда Gucci America подали совместный иск в окружной суд США по Северному округу штата Калифорния против главы международного предприятия по производству контрафактной продукции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном накануне на сайте Facebook, передает УНН.
Цитата:
"Сегодня (26 апреля - ред.)... Facebook и Gucci подали совместный иск против главы международного предприятия по производству контрафактной продукции", - говорится в заявлении.
Детали
Facebook и Gucci America подали иск в окружной суд США по Северному округу штата Калифорния "за нарушение условий Facebook и Instagram и нарушение прав интеллектуальной собственности Gucci". В частности, как указано, ответчик "использовал несколько учетных записей Facebook и Instagram, чтобы уклониться от правоприменительных мер Facebook и продолжать продвигать продажу поддельной продукции Gucci".
Условиями Facebook и Instagram строго запрещается нарушение прав интеллектуальной собственности, включая продажу или продвижение поддельной продукции.
"Этот судебный процесс - первый в своем роде для Facebook и Gucci - является естественным следующим шагом в развитии нашего партнерства", - указали в компании Facebook.
Facebook и Gucci планируют продолжать свои усилия по борьбе с подделками и привлечь к ответственности тех, кто злоупотребляет Facebook и Instagram.
Добавим
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