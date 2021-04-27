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Facebook и Gucci подали иск против производителя контрафакта

Facebook и Gucci подали иск против производителя контрафакта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Корпорация Facebook и подразделение итальянского бренда Gucci America подали совместный иск в окружной суд США по Северному округу штата Калифорния против главы международного предприятия по производству контрафактной продукции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном накануне на сайте Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня (26 апреля - ред.)... Facebook и Gucci подали совместный иск против главы международного предприятия по производству контрафактной продукции", - говорится в заявлении.

Детали

Facebook и Gucci America подали иск в окружной суд США по Северному округу штата Калифорния "за нарушение условий Facebook и Instagram и нарушение прав интеллектуальной собственности Gucci". В частности, как указано, ответчик "использовал несколько учетных записей Facebook и Instagram, чтобы уклониться от правоприменительных мер Facebook и продолжать продвигать продажу поддельной продукции Gucci".

Условиями Facebook и Instagram строго запрещается нарушение прав интеллектуальной собственности, включая продажу или продвижение поддельной продукции.

"Этот судебный процесс - первый в своем роде для Facebook и Gucci - является естественным следующим шагом в развитии нашего партнерства", - указали в компании Facebook.

Facebook и Gucci планируют продолжать свои усилия по борьбе с подделками и привлечь к ответственности тех, кто злоупотребляет Facebook и Instagram.

Добавим

Gucci выпустили виртуальные кроссовки за 12 долларов. Их можно "носить" только в дополненной реальности.

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