Gucci випустили віртуальні кросівки за 12 доларів. Їх можна "носити" тільки у доповненій реальності
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Італійський модний будинок Gucci випустив свої перші цифрові кросівки - їх можна купити і приміряти тільки в спеціальних додатках. Про це пише Business of fashion, передає УНН.
Що відомо
Такий медіа-продукт — це колаборація з білоруською компанією Wanna, що займається створенням додатків з використанням доповненої реальності. Наприклад, в додатку Wanna Kicks можна приміряти віртуальну одяг або годинник.
Щоб взути такі кросівки, потрібно зайти в мобільний додаток Gucci або Wanna Kicks, а потім вибрати і купити їх. У додатку Gucci кросівки коштують 12 доларів, в Wanna Kicks — 9.
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Алгоритми програм визначать місце розташування ніг в кадрі і “намалюють” на них цифрові кросівки.
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“Через п’ять або, може бути, 10 років досить велику частину доходів модним брендам будуть приносити цифрові товари, — заявив глава Wanna Сергій Архангельський. — Наша мета як компанії полягає в тому, щоб фактично замінити фотографії продуктів чимось більш привабливим і наближеним до шопінгу в офлайні”.