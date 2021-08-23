Евакуйованих з Кабулу осіб в Борисполі протестували на коронавірус: результати

Цитата

“Тільки що, медичні працівники КНП “Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” закінчили тестування на COVID-19 в ДП “Міжнародний аеропорт „Бориспіль“ 93-м евакуйованим особам рейсу RQ501 з Кабулу. Знову хочу подякувати своїм працівникам і всім службам, які були задіяні”, — написав Черенок і заявив, що позитивних результатів серед прибулих не виявили.

Доповнення

В аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула. На борту було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі — 27 їхніх дітей.

Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 серпня заявив, що черговий евакуаційний літак з Афганістану вже прямує до України. Літаку вдалось вивезти понад 100 громадян.

Раніше УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян.