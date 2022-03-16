Евакуація з Маріуполя: окупанти обстріляли автоколону мирних жителів, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти розстріляли колону автівок, яка прямувала із Маріуполя до Запоріжжя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізьку ОДА.
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"Сьогодні, 16 березня, близько 16 години в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя", — ідеться у повідомленні.
Загиблих внаслідок ворожого обстрілу немає. Наразі відомо про п'ятьох поранених, з них одна дитина у тяжкому стані.
Зараз постраждалій дитині роблять складну операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки "Охмадит".
Через обстріли на полі вздовж траси розпочалася пожежа, повідомили в ОДА.
Нагадаємо
Станом на 16 березня з Маріуполя до Запоріжжя виїхало понад 4 тис. людей.