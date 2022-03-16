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Евакуація з Маріуполя: окупанти обстріляли автоколону мирних жителів, є поранені

Евакуація з Маріуполя: окупанти обстріляли автоколону мирних жителів, є поранені

Київ • УНН

 • 168479 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти розстріляли колону автівок, яка прямувала із Маріуполя до Запоріжжя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізьку ОДА.

Деталі

"Сьогодні, 16 березня, близько 16 години в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя", — ідеться у повідомленні.

Загиблих внаслідок ворожого обстрілу немає. Наразі відомо про п'ятьох поранених, з них одна дитина у тяжкому стані.

Зараз постраждалій дитині роблять складну операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки "Охмадит".

Через обстріли на полі вздовж траси розпочалася пожежа, повідомили в ОДА.

Нагадаємо

Станом на 16 березня з Маріуполя до Запоріжжя виїхало понад 4 тис. людей.

Українські Національні Новини

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