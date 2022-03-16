Эвакуация из Мариуполя: оккупанты обстреляли автоколонну мирных жителей, есть раненые

Детали

"Сегодня, 16 марта, около 16 часов в районе Степногорска тяжелая артиллерия вражеских сил осуществила обстрел автоколонны мирных жителей, которые двигались по трассе в сторону Запорожья", — говорится в сообщении.

Погибших в результате вражеского обстрела нет. Сейчас известно о пяти раненых, из них один ребенок в тяжелом состоянии.

Сейчас пострадавшему ребенку делают сложную операцию с дистанционным привлечением специалистов клиники "Охмадет".

Из-за обстрелов на поле вдоль трассы начался пожар, сообщили в ОГА.

Напомним

По состоянию на 16 марта из Мариуполя в Запорожье выехало более 4 тыс. людей.