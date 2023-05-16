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Eurofighters та Tornado не відповідають бойовим вимогам України - голова комітету Бундестагу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Голова комітету з оборони парламенту Німеччини виключила відправку винищувачів до України, стверджуючи, що Eurofighters та Tornado не відповідають бойовим вимогам, які потрібні Києву, інформує УНН.

Цитата

"Я не бачу можливості того, щоб німецькі винищувачі Eurofighter і Tornado літали в повітряному просторі України", - заявила Марі-Агнес Штрак-Циммерман у вівторок громадському радіо Deutschlandfunk.

"Це просто через дальність дії цих винищувачів та складність підготовки пілотів", - сказала вона.

Деталі

Штрак-Циммерман зазначила, що американські винищувачі F-16, які мають велику дальність польоту, та радянські МіГ-29 могли б краще задовольнити потреби ВПС України.

"Але у нас немає цих винищувачів у парку ВПС Німеччини", - сказала вона.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський просив додаткової військової допомоги під час своїх нещодавніх візитів до Берліна, Лондона та Парижа і, зокрема, сучасні винищувачі.

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