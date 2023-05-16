Eurofighters та Tornado не відповідають бойовим вимогам України - голова комітету Бундестагу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Голова комітету з оборони парламенту Німеччини виключила відправку винищувачів до України, стверджуючи, що Eurofighters та Tornado не відповідають бойовим вимогам, які потрібні Києву, інформує УНН.
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"Я не бачу можливості того, щоб німецькі винищувачі Eurofighter і Tornado літали в повітряному просторі України", - заявила Марі-Агнес Штрак-Циммерман у вівторок громадському радіо Deutschlandfunk.
"Це просто через дальність дії цих винищувачів та складність підготовки пілотів", - сказала вона.
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Штрак-Циммерман зазначила, що американські винищувачі F-16, які мають велику дальність польоту, та радянські МіГ-29 могли б краще задовольнити потреби ВПС України.
"Але у нас немає цих винищувачів у парку ВПС Німеччини", - сказала вона.
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Президент України Володимир Зеленський просив додаткової військової допомоги під час своїх нещодавніх візитів до Берліна, Лондона та Парижа і, зокрема, сучасні винищувачі.