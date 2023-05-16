Eurofighters и Tornado не соответствуют боевым требованиям Украины - глава комитета Бундестага

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"Я не вижу возможности того, чтобы немецкие истребители Eurofighter и Tornado летали в воздушном пространстве Украины", - заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерман во вторник общественному радио Deutschlandfunk.

"Это просто из-за дальности действия этих истребителей и сложности подготовки пилотов", - сказала она.

Детали

Штрак-Циммерман отметила, что американские истребители F-16, которые имеют большую дальность полета, и советские МиГ-29 могли бы лучше удовлетворить потребности ВВС Украины.

"Но у нас нет этих истребителей в парке ВВС Германии", - сказала она.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский просил дополнительной военной помощи во время своих недавних визитов в Берлин, Лондон и Париж и, в частности, современные истребители.