Eurofighters и Tornado не соответствуют боевым требованиям Украины - глава комитета Бундестага
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Председатель комитета по обороне парламента Германии исключила отправку истребителей в Украину, утверждая, что Eurofighters и Tornado не соответствуют боевым требованиям, которые нужны Киеву, информирует УНН.
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"Я не вижу возможности того, чтобы немецкие истребители Eurofighter и Tornado летали в воздушном пространстве Украины", - заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерман во вторник общественному радио Deutschlandfunk.
"Это просто из-за дальности действия этих истребителей и сложности подготовки пилотов", - сказала она.
Детали
Штрак-Циммерман отметила, что американские истребители F-16, которые имеют большую дальность полета, и советские МиГ-29 могли бы лучше удовлетворить потребности ВВС Украины.
"Но у нас нет этих истребителей в парке ВВС Германии", - сказала она.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский просил дополнительной военной помощи во время своих недавних визитов в Берлин, Лондон и Париж и, в частности, современные истребители.