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Естонія обмежить в'їзд до країни для іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Починаючи з 17 березня, Естонія обмежить в’їзд іноземних громадян в країну з метою запобігання поширенню коронавіруса. Про це повідомляє Reuters із посиланнямм на заяву уряду країни, передає УНН.

“Естонці, люди, які проживають в Естонії, і іноземці, члени сім’ї яких проживають в Естонії, зможуть в’їхати в країну, і всім буде дозволено виїхати після встановленого терміну”, — сказано в повідомленні.

Уряд повідомив, що планує ввести двотижневу ізоляцію для всіх, хто в’їжджає, за винятком зовнішньоторговельних перевезень.

“Ми забезпечуємо перевезення вантажів і сировини, для водіїв, у яких немає симптомів вірусу”, — сказав у своїй заяві прем’єр-міністр Юрі Ратас.

Наразі в Естонії підтверджено 115 випадків коронавірусу, без смертельних випадків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні лише у двох регіонах є швидкі тести на коронавірус

Нагадаємо, до Чернівців надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Пізніше ще двох мешканців Житомирщини перевірили на коронавірус.

Як повідомлялося, до Центру громадського здоров’я України протягом суботи надійшло 15 підозр на нову коронавірусну інфекцію з різних регіонів країни.

Нагадаємо, в Чернівецькій області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом.

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