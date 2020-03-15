Естонія обмежить в'їзд до країни для іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Починаючи з 17 березня, Естонія обмежить в’їзд іноземних громадян в країну з метою запобігання поширенню коронавіруса. Про це повідомляє Reuters із посиланнямм на заяву уряду країни, передає УНН.
“Естонці, люди, які проживають в Естонії, і іноземці, члени сім’ї яких проживають в Естонії, зможуть в’їхати в країну, і всім буде дозволено виїхати після встановленого терміну”, — сказано в повідомленні.
Уряд повідомив, що планує ввести двотижневу ізоляцію для всіх, хто в’їжджає, за винятком зовнішньоторговельних перевезень.
“Ми забезпечуємо перевезення вантажів і сировини, для водіїв, у яких немає симптомів вірусу”, — сказав у своїй заяві прем’єр-міністр Юрі Ратас.
Наразі в Естонії підтверджено 115 випадків коронавірусу, без смертельних випадків.
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Нагадаємо, до Чернівців надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Пізніше ще двох мешканців Житомирщини перевірили на коронавірус.
Як повідомлялося, до Центру громадського здоров’я України протягом суботи надійшло 15 підозр на нову коронавірусну інфекцію з різних регіонів країни.
Нагадаємо, в Чернівецькій області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом.