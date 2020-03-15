Эстония ограничит въезд в страну для иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Начиная с 17 марта, Эстония ограничит въезд иностранных граждан в страну с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters со посиланнямм на заявление правительства страны, передает УНН.
“Эстонцы, люди, проживающие в Эстонии, и иностранцы, члены семьи которых проживают в Эстонии, смогут въехать в страну, и всем будет разрешено выехать после установленного срока”, — говорится в сообщении.
Правительство сообщило, что планирует ввести двухнедельную изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением внешнеторговых перевозок.
“Мы обеспечиваем перевозки грузов и сырья, для водителей, у которых нет симптомов вируса”, — сказал в своем заявлении премьер-министр Юри Ратас.
Сейчас в Эстонии подтверждено 115 случаев коронавируса, без смертельных случаев.
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Напомним, в Черновцы поступили экспресс-тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Позже еще двух жителей Житомирщины проверили на коронавирус.
Как сообщалось, в Центре общественного здоровья Украины в течение субботы поступило 15 подозрений на новую коронавирусную инфекцией из разных регионов страны.
Напомним, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.