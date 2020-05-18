Естонія не відновлюватиме авіасполучення з деякими країнами до 7 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністр економіки і інфраструктури Естонії Тааві Аас розпорядився внести Росію і Білорусь в список країн з високим ризиком зараження коронавірусом, з якими Таллінн поки не відновлюватиме авіасполучення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки і інфраструктури Естонії.
У переліку також є Бельгія, Велика Британія, Данія, Туреччина і Швеція.
Обмеження діятимуть з 18 травня до 7 червня (для авіасполучення з Мінськом - з 24 травня).
Про обмеження на авіасполучення з Україною в документі не йдеться.
Нагадаємо, країни Прибалтики домовилися про відкриття внутрішніх кордонів.