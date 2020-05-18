Естонія не відновлюватиме авіасполучення з деякими країнами до 7 червня

У переліку також є Бельгія, Велика Британія, Данія, Туреччина і Швеція.

Обмеження діятимуть з 18 травня до 7 червня (для авіасполучення з Мінськом - з 24 травня).

Про обмеження на авіасполучення з Україною в документі не йдеться.

Нагадаємо, країни Прибалтики домовилися про відкриття внутрішніх кордонів.