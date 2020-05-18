Эстония не будет возобновлять авиасообщение с некоторыми странами до 7 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас распорядился внести Россию и Беларусь в список стран с высоким риском заражения коронавирусом, с которыми Таллин пока не будет возобновлять авиасообщение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.
В перечне также находятся Бельгия, Великобритания, Дания, Турция и Швеция.
Ограничения будут действовать с 18 мая до 7 июня (для авиасообщения с Минском - с 24 мая).
Об ограничениях на авиасообщение с Украине в документе не говорится.
Напомним, страны Прибалтики договорились об открытии внутренних границ.