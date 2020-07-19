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Ердоган відвідав собор Святої Софії перед першим намазом

Ердоган відвідав собор Святої Софії перед першим намазом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган ознайомився з роботами, що проводяться в Айа-Софія перед першим намазом, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Повідомляється, що Ердогана супроводжували міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой і губернатор Стамбула Алі Йєрлікая, а також глава Управління по зв'язках Адміністрації президента Фахреттін Алтун, глава МВС Судейман Сойлу і глава Управління у справах релігій Алі Єрбаш.

Президента поінформували про роботу, що проводиться в мечеті.

Нагадаємо, державна рада Туреччини в п'ятницю, 10 липня скасувала рішення уряду країни від 24 листопада 1934 року про статус собору Святої Софії. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким Айя-Софії дозволено бути мечеттю.

Агентство пише, що перший за десятиліття намаз відбудеться 24 липня.

Як повідомляв УНН, зображення лику християнських святих в стамбульському соборі Святої Софії, який дозволили зробити мечеттю, будуть покриті тканиною або лазерами під час молитов.

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