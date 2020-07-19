Эрдоган посетил собор Святой Софии перед первым намазом

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 13370 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100286 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105169 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131425 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109912 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130177 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101866 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102540 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104381 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102036 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Эрдоган посетил собор Святой Софии перед первым намазом

Эрдоган посетил собор Святой Софии перед первым намазом

Киев  •  УНН

 • 14596 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с работами, проводимыми в Айа-София перед первым намазом, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что Эрдогана сопровождали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Йерликая, а также глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, глава МВД Судейман Сойлу и глава Управления по делам религий Али Ербаш.

Президента проинформировали о работе, проводимой в мечети.

Напомним, государственный совет Турции в пятницу, 10 июля, отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе собора Святой Софии. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-Софии разрешено быть мечетью.

Агентство пишет, что первый за десятилетие намаз состоится 24 июля.

Как сообщал УНН, изображение лика христианских святых в стамбульском соборе Святой Софии, который позволили сделать мечетью, будут покрыты тканью или лазерами во время молитв.

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