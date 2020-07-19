Эрдоган посетил собор Святой Софии перед первым намазом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с работами, проводимыми в Айа-София перед первым намазом, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Сообщается, что Эрдогана сопровождали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Йерликая, а также глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, глава МВД Судейман Сойлу и глава Управления по делам религий Али Ербаш.
Президента проинформировали о работе, проводимой в мечети.
Напомним, государственный совет Турции в пятницу, 10 июля, отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе собора Святой Софии. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-Софии разрешено быть мечетью.
Агентство пишет, что первый за десятилетие намаз состоится 24 июля.
Как сообщал УНН, изображение лика христианских святых в стамбульском соборе Святой Софии, который позволили сделать мечетью, будут покрыты тканью или лазерами во время молитв.