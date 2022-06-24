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Ердоган пропонує наказувати підпалювачів лісів смертною карою

Ердоган пропонує наказувати підпалювачів лісів смертною карою

Київ • УНН

 • 106902 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у п'ятницю запропонував відновити страту для винних у розпалюванні лісових пожеж. Про це УНН пише з посиланням на агенство Anadolu.

Цитата

«До чого приведе це [покарання]? Смертний вирок ? Це має бути смертний вирок!», — сказав Ердоган журналістам на туристичному курорті Мармаріс, що постраждав від пожежі, в південно-західній провінції Мугла.

Деталі

Туреччина скасувала страту в 2002 році, і парламент повинен спочатку проголосувати, перш ніж Ердоган зможе її схвалити.

Ердоган додав, що смертна кара буде «стримуючим фактором», і її слід серйозно розглянути, не уточнюючи, чи має він на увазі підпали чи інші дії щодо лісових пожеж.

За словами Ердогана, лісова пожежа в Мармарисі, що вирує з вівторка, торкнулася 4000 гектарів і змусила евакуюватися 435 людей.

У п'ятницю суд у Мармарисі відправив чоловіка у в'язницю після того, як він зізнався в тому, що влаштував пожежу через сімейну суперечку, повідомило державне інформаційне агентство Anadolu.

Друга людина була заарештована в середземноморському курортному місті Анталія, приблизно за 500 кілометрів на північний схід від Мармаріса, за підозрою в підпалі в п'ятницю, повідомляє Anadolu.

Додамо

Минулого літа масштабні лісові пожежі знищили тисячі гектарів лісових масивів у всій Туреччині.

У Мармарисі сталася перша велика пожежа цього сезону. Влада побоюється потенційного поширення й на інші регіони.

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