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Эрдоган предлагает наказывать поджигателей лесов смертной казнью

Эрдоган предлагает наказывать поджигателей лесов смертной казнью

Киев • УНН

 • 106899 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу предложил возобновить казнь для виновных в разжигании лесных пожаров. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Anadolu.

Цитата

«К чему приведет это [наказание]? Смертный приговор? Это должен быть смертный приговор!», — сказал Эрдоган журналистам на туристическом курорте Мармарис, пострадавшем от пожара, в юго-западной провинции Мугла.

Детали

Турция отменила казнь в 2002 году, и парламент должен сначала проголосовать, прежде чем Эрдоган сможет ее одобрить.

Эрдоган добавил, что смертная казнь будет «сдерживающим фактором», и ее следует серьезно рассмотреть, не уточняя, имеет ли он в виду поджоги или другие действия по лесным пожарам.

По словам Эрдогана, лесной пожар в Мармарисе, который бушует со вторника, затронул 4000 гектаров и заставил эвакуироваться 435 человек.

В пятницу суд в Мармарисе отправил мужчину в тюрьму после того, как он признался в том, что устроил пожар из-за семейного спора, сообщило государственное информационное агентство Anadolu.

Второй человек был арестован в средиземноморском курортном городе Анталия, примерно в 500 километрах к северо-востоку от Мармариса, по подозрению в поджоге в пятницу, сообщает Anadolu.

Добавим

Прошлым летом масштабные лесные пожары уничтожили тысячи гектаров лесных массивов по всей Турции.

В Мармарисе произошел первый крупный пожар этого сезона. Власти опасаются потенциального распространения и в других регионах.

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