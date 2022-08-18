Ердоган про зустріч у Львові: йшлося про обмін військовополоненими

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«Під час зустрічі ми обговорили питання обміну військовополоненими та наші ініціативи. Хочу сказати, що це питання нам не байдуже. Я вважаю, що ті, хто слідкує за цим, намагаються відповісти на питання, що сталося з обміном полоненими», - сказав Ердоган.

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У Львові відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Очікувалось, що на цій зустрічі сторони обговорять реалізацію "зернової угоди" та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.