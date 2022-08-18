Эрдоган о встрече во Львове: речь шла об обмене военнопленными

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«В ходе встречи мы обсудили вопросы обмена военнопленными и наши инициативы. Хочу сказать, что этот вопрос нам не безразличен. Я считаю, что следящие за этим пытаются ответить на вопрос, который произошел с обменом пленными», - сказал Эрдоган.

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Во Львове состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ожидалось, что на этой встрече стороны обсудят реализацию "зернового соглашения" и ситуацию на Запорожской атомной электростанции.