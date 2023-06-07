Ердоган після розмови із Зеленським подзвонив путіну: говорили про вибух на Каховській ГЕС та "зернову угоду"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган у розмові з російським диктатором володимиром путіним обговорив тему війни в Україні, вибух на Каховській ГЕС та "зернову угоду", передає УНН із посиланням на Анадолу.
Деталі
В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що Ердоган підкреслив значущість неупередженого розслідування вибуху на греблі Каховської ГЕС.
За словами глави турецької держави, Анкара готова зробити посильний внесок у формування комісії, до складу якої можуть увійти експерти від рф та України, а також міжнародного співтовариства, зокрема ООН та Туреччини.
Як пише видання, Ердоган заявив також, що вся світова спільнота надає особливого значення темі продовження дії зернової угоди.
Він наголосив, що домовленість, досягнута спільними зусиллями, відіграє життєво важливу роль у усуненні глобальної продовольчої кризи.
При цьому Ердоган назвав корисним питання подальшої координації зусиль з ООН щодо усунення перешкод на шляху експорту зерна та добрив із рф.
Політик наголосив, що Анкара готова й надалі докладати зусиль для забезпечення справедливого миру в регіоні.
Туреччина дотримується щирої позиції щодо всебічної підтримки кроків з припинення бойових дій, запевнив турецький лідер.
Раніше
Президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським. У центрі уваги опинився теракт на Каховській ГЕС.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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