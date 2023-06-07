Эрдоган после разговора с Зеленским позвонил путину: говорили о взрыве на Каховской ГЭС и "зерновой сделке"

Детали

В Управлении связей Администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган подчеркнул значимость беспристрастного расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС.

По словам главы турецкого государства, Анкара готова внести посильный вклад в формирование комиссии, в состав которой могут войти эксперты от рф и Украины, а также международного сообщества, в частности ООН и Турции.

Как пишет издание, Эрдоган заявил также, что все мировое сообщество придает особое значение теме продления действия зернового соглашения.

Он подчеркнул, что договоренность, достигнутая совместными усилиями, играет жизненно важную роль в устранении глобального продовольственного кризиса.

При этом Эрдоган назвал полезным вопрос дальнейшей координации усилий с ООН по устранению препятствий на пути экспорта зерна и удобрений из рф.

Политик подчеркнул, что Анкара готова и в дальнейшем прилагать усилия для обеспечения справедливого мира в регионе.

Турция придерживается искренней позиции по всесторонней поддержке шагов по прекращению боевых действий, заверил турецкий лидер.

Ранее

Президент Турции Реджеп Эрдоган поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В центре внимания оказался теракт на Каховской ГЭС.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство о экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОГА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.