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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Эрдоган после разговора с Зеленским позвонил путину: говорили о взрыве на Каховской ГЭС и "зерновой сделке"

Киев • УНН

 • 544985 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с российским диктатором владимиром путиным обсудил тему войны в Украине, взрыв на Каховской ГЭС и "зерновую сделку", передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Эрдоган после разговора с Зеленским позвонил путину: говорили о взрыве на Каховской ГЭС и "зерновой сделке"

Детали

В Управлении связей Администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган подчеркнул значимость беспристрастного расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС.

По словам главы турецкого государства, Анкара готова внести посильный вклад в формирование комиссии, в состав которой могут войти эксперты от рф и Украины, а также международного сообщества, в частности ООН и Турции.

Как пишет издание, Эрдоган заявил также, что все мировое сообщество придает особое значение теме продления действия зернового соглашения.

Он подчеркнул, что договоренность, достигнутая совместными усилиями, играет жизненно важную роль в устранении глобального продовольственного кризиса.

При этом Эрдоган назвал полезным вопрос дальнейшей координации усилий с ООН по устранению препятствий на пути экспорта зерна и удобрений из рф.

Политик подчеркнул, что Анкара готова и в дальнейшем прилагать усилия для обеспечения справедливого мира в регионе.

Турция придерживается искренней позиции по всесторонней поддержке шагов по прекращению боевых действий, заверил турецкий лидер.

Ранее

Президент Турции Реджеп Эрдоган поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В центре внимания оказался теракт на Каховской ГЭС.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство о экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОГА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.

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