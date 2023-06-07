Эрдоган после разговора с Зеленским позвонил путину: говорили о взрыве на Каховской ГЭС и "зерновой сделке"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с российским диктатором владимиром путиным обсудил тему войны в Украине, взрыв на Каховской ГЭС и "зерновую сделку", передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Детали
В Управлении связей Администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган подчеркнул значимость беспристрастного расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС.
По словам главы турецкого государства, Анкара готова внести посильный вклад в формирование комиссии, в состав которой могут войти эксперты от рф и Украины, а также международного сообщества, в частности ООН и Турции.
Как пишет издание, Эрдоган заявил также, что все мировое сообщество придает особое значение теме продления действия зернового соглашения.
Он подчеркнул, что договоренность, достигнутая совместными усилиями, играет жизненно важную роль в устранении глобального продовольственного кризиса.
При этом Эрдоган назвал полезным вопрос дальнейшей координации усилий с ООН по устранению препятствий на пути экспорта зерна и удобрений из рф.
Политик подчеркнул, что Анкара готова и в дальнейшем прилагать усилия для обеспечения справедливого мира в регионе.
Турция придерживается искренней позиции по всесторонней поддержке шагов по прекращению боевых действий, заверил турецкий лидер.
Ранее
Президент Турции Реджеп Эрдоган поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В центре внимания оказался теракт на Каховской ГЭС.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство о экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
По прогнозам, озвученным Херсонской ОГА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.