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Ердоган обговорив із лідерами Британії та Ірану ситуацію в Ізраїлі: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Ситуація навколо палестино-ізраїльського конфлікту стала предметом окремих переговорів президента Туреччини Реджепа Ердогана з лідерами Ірану та Великої Британії. Про це пише інформаційне агентство Анадолу, посилаючись на дані адміністрації президента Туреччини, передає УНН.

Ердоган обговорив із лідерами Британії та Ірану ситуацію в Ізраїлі: деталі

Деталі

Президент Ердоган та прем'єр-міністр Великої Британії обговорювали поточний стан ізраїльсько-палестинського конфлікту, а також політику, якої слід дотримуватися для встановлення миру в регіоні. Ердоган сказав британському прем'єру Ріши Сунаку, що країни Заходу повинні утримуватися від "провокаційних кроків" щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Повідомляється, що політики обговорили вирішення "серйозної гуманітарної кризи" в Газі.

Тема ізраїльсько-палестинської війни також була зачеплена у ході розмови президента Туреччини зі своїм іранським колегою Ібрагімом Рейсі.

Ердоган нагадав, що слід уникати кроків, які посилюють напругу, пообіцяв гуманітарну допомогу Газі. Відомо, що загалом турецький та іранський лідери обмінялися думками щодо шляхів урегулювання ситуації.

Нагадаємо

УНН повідомляв про заяву президента Туреччини про те, що його країна готова допомогти зупинити війну між Ізраїлем і ХАМАСом.

Тим часом в Ірані стверджують, що ХАМАС готовий звільнити заручників в обмін на припинення авіаударів.

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