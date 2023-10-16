Эрдоган обсудил с лидерами Британии и Ирана ситуацию в Израиле: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Ситуация вокруг палестино-израильского конфликта стала предметом отдельных переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с лидерами Ирана и Великобритании. Об этом пишет информационное агентство Анадолу, ссылаясь на данные администрации президента Турции, передает УНН.
Детали
Президент Эрдоган и премьер-министр Великобритании обсуждали текущее состояние израильско-палестинского конфликта, а также политику, которой следует придерживаться для установления мира в регионе. Эрдоган сказал британскому премьеру Риши Сунаку, что страны Запада должны воздерживаться от "провокационных шагов" в отношении израильско-палестинского конфликта.
Сообщается, что политики обсудили решение "серьезного гуманитарного кризиса" в Газе.
Тема израильско-палестинской войны также была затронута в ходе разговора президента Турции со своим иранским коллегой Ибрагимом Рейси.
Эрдоган напомнил, что следует избегать шагов, которые усиливают напряжение, пообещал гуманитарную помощь Газе. Известно, что в целом турецкий и иранский лидеры обменялись мнениями о путях урегулирования ситуации.
Напомним
УНН сообщал о заявлении президента Турции о том, что его страна готова помочь остановить войну между Израилем и ХАМАСом.
Тем временем в Иране утверждают, что ХАМАС готов освободить заложников в обмен на прекращение авиаударов.