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Туреччина готова допомогти зупинити війну між Ізраїлем та ХАМАСом - Ердоган

Київ • УНН

 • 1616814 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова допомогти зупинити війну між Ізраїлем і ХАМАСом "і зменшити напругу, яка загострилася внаслідок останніх подій". Про це пише CNN, передає УНН.

Цитата 

«Ми сповнені рішучості продовжувати активізувати розпочаті нами дипломатичні зусилля для відновлення спокою», — сказав Ердоган, виступаючи на церемонії відкриття церкви в Стамбулі. «Ми запрошуємо всіх учасників, які мають право голосу в регіоні, щиро сприяти миру», – додав Ердоган.

Президент Туреччини сказав, що, попри те, що країна завжди «солідарна з нашими палестинськими братами, ми підкреслили, що слід уникати будь-яких кроків, які призведуть до ескалації напруженості в регіоні, спричинять більше кровопролиття та поглиблення проблем».

Доповнення

Країни в усьому світі засудили хвилю палестинських атак із суші, моря та повітря. Туреччина закликала Ізраїль і палестинців уникати подальшої ескалації.

"Ми запрошуємо всі сторони діяти розумно та триматися подалі від імпульсивних кроків, які підвищують напруженість", — сказав Ердоган, який рішуче підтримує палестинську справу.

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