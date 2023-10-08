Туреччина готова допомогти зупинити війну між Ізраїлем та ХАМАСом - Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова допомогти зупинити війну між Ізраїлем і ХАМАСом "і зменшити напругу, яка загострилася внаслідок останніх подій". Про це пише CNN, передає УНН.
Цитата
«Ми сповнені рішучості продовжувати активізувати розпочаті нами дипломатичні зусилля для відновлення спокою», — сказав Ердоган, виступаючи на церемонії відкриття церкви в Стамбулі. «Ми запрошуємо всіх учасників, які мають право голосу в регіоні, щиро сприяти миру», – додав Ердоган.
Президент Туреччини сказав, що, попри те, що країна завжди «солідарна з нашими палестинськими братами, ми підкреслили, що слід уникати будь-яких кроків, які призведуть до ескалації напруженості в регіоні, спричинять більше кровопролиття та поглиблення проблем».
Доповнення
Країни в усьому світі засудили хвилю палестинських атак із суші, моря та повітря. Туреччина закликала Ізраїль і палестинців уникати подальшої ескалації.
"Ми запрошуємо всі сторони діяти розумно та триматися подалі від імпульсивних кроків, які підвищують напруженість", — сказав Ердоган, який рішуче підтримує палестинську справу.