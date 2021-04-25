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Епіфаній: за рік карантину відвідування церков скоротилося на дві третини

Епіфаній: за рік карантину відвідування церков скоротилося на дві третини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Карантинні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19, вплинули на відвідуваність церков в Україні за останній рік, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній, передає УНН.

Цитата

“Ситуація зараз непроста загалом. Тому що підтримка церкви відбувається від кого? Від наших вірних. А останній рік практично дві третини храми не відвідують. Храми відвідує одна третина. І тому в церкви немає таких потужних можливостей, щоб будувати зараз нові храми”, — повідомив митрополит Епіфаній.

Додамо

Він зауважив, що церква ще минулого року закликала бути обережними, з огляду на ризики інфікуватися, і просить до пильності й цьогоріч.

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“І в цьому році ми знову звертаємося і закликаємо наших вірних бути мудрими і відповідальними, дотримуватися карантинних обмежень, особливо ті верстви населення, які потрапляють у групу ризику. Вони повинні бути більш відповідальними щодо стану свого здоров’я. І церква буде робити все залежне від неї задля того, щоб задовольнити духовні потреби наших вірних, інколи навіть без безпосереднього спілкування. Бо сучасні засоби комунікації дозволяють це робити”, — додав голова ПЦУ.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 2,025 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 квітня, — 7,9 тисяч, що є суттєвим падінням з учорашнього показника. Летальних випадків за добу — 231. Водночас одужалих сьогодні менше, ніж захворілих.

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