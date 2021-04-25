Епифаний: за год карантина посещение церквей сократилось на две трети
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Карантинные мероприятия, связанные с пандемией COVID-19 повлияли на посещаемость церквей в Украине за последний год, заявил в интервью Радио Свобода предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний, передает УНН.
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"Ситуация сейчас непростая в целом. Потому что поддержка церкви происходит от кого? От наших верующих. А последний год практически две трети храмы не посещают. Храмы посещает одна треть. Для этого в церкви нет таких мощных возможностей, чтобы строить сейчас новые храмы", - сообщил митрополит Епифаний.
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Он отметил, что церковь еще в прошлом году призывала быть осторожными, учитывая риски заразиться, и призывает к бдительности и в этом году.
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"И в этом году мы снова обращаемся и призываем наших верных быть мудрыми и ответственными, соблюдать карантин, особенно те слои населения, которые попадают в группу риска. Они должны быть более ответственными по состоянию своего здоровья. И церковь будет делать все от нее зависящее для того, чтобы удовлетворить духовные потребности наших верных, иногда даже без непосредственного общения. Ибо современные средства коммуникации позволяют это делать", - добавил глава ПЦУ.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 2,025 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 апреля, - 7900, что является существенным падением со вчерашнего показателя. Летальных случаев за сутки - 231. В то же время тех, кто выздоровел сегодня меньше, чем заболевших.