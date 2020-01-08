Епіфаній висловив співчуття у зв'язку з катастрофою українського лайнера
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній на власній сторінці у Facebook висловив співчуття у зв’язку з катастрофою українського лайнера Boeing, передає УНН.
“Глибоко вражений повідомленням про катастрофу українського літака біля Тегерану та про загибель всіх, хто був на ньому”, — повідомив Епіфаній.
“Прошу у Бога милості для загиблих та висловлюю сердечні співчуття усім, хто внаслідок авіакатастрофи втратив своїх рідних та близьких. Нехай Господь допоможе вам перенести гіркоту цих важких днів”, — вказано у повідомленні.
Додамо, розшифровка даних бортових самописців в Тегерані українського літака Boeing 737 буде проходити в Ірані уповноваженими організаціями. Про це повідомив в середу начальник департаменту реагування на надзвичайні події Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар.