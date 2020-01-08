Епифаний выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Глава Православной церкви Украины Митрополит Епифаний на своей странице в Facebook выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера Boeing, передает УНН.
“Глубоко потрясен сообщением о катастрофе украинского самолета возле Тегерана и о гибели всех, кто был на нем”, — сообщил Епифаний.
“Прошу у Бога милости для погибших и выражаю сердечные соболезнования всем, кто в результате авиакатастрофы потерял своих родных и близких. Пусть Господь поможет вам перенести горечь этих тяжелых дней”, — указано в сообщении.
Добавим, расшифровка данных бортовых самописцев в Тегеране украинского самолета Boeing 737 будет проходить в Иране уполномоченными организациями. Об этом сообщил в среду начальник департамента реагирования на чрезвычайные события Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.