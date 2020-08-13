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Епіфаній відреагував на протести у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Православна церква України не може залишатись байдужою, коли майбутнє білоруського народу, незалежність держави, свобода і безпека громадян, їхні життя опинилися під загрозою. Про це у Facebook написав Митрополит Київський, предстоятель Православної церкви України Епіфаній, передає УНН.

"Саме у ці дні особливо страждає білоруський народ – наші сусіди, з якими від княжих часів ми мали багато століть спільної церковної та державної історії, складаючи до 1686 року єдину Київську Митрополію. Її неканонічна анексія Москвою мала і продовжує мати трагічні наслідки для православ‘я у всій Східній Європі", - написав митрополит.

Він нагадав, що українська церква утвердилася серед "автокефальних церков-сестер", і православна церква Білорусі має ті ж самі підстави та право "просити матір-церкву про томос, коли на те буде її бажання".

"Однак, незалежно від юрисдикційних питань, ми, як православні християни, складаємо єдину Церкву Христову. Тому ми, як Православна церква України, не можемо залишатися байдужими, не співстраждати, коли майбутнє білоруського народу, незалежність держави, свобода і безпека громадян, їхні життя опинилися під загрозою. Хочу побажати білоруському народу з божою допомогою знайти свою власну відповідь на виклики сьогодення, захистити свої гідність та свободу, демократичне і незалежне майбутнє своєї держави. Долучаю свій голос до заяв тих численних держав, міжнародних та громадянських інституцій, хто наполегливо закликають до негайного припинення насильства, звільнення тисяч невинно затриманих та проведення конструктивного діалогу між керівництвом Білорусі та громадянським суспільством, задля мирного виходу з кризи", - наголосив Епіфаній.

Як повідомлялося в УНН, у Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які розпочалися увечері 9 серпня. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. Ще близько 700 людей були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня.

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