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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71910 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98884 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105525 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125394 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100750 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101650 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103778 просмотра

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Епифаний отреагировал на протесты в Беларуси

Епифаний отреагировал на протесты в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 21258 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Православная церковь Украины не может оставаться равнодушной, когда будущее белорусского народа, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой. Об этом в Facebook написал Митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, передает УНН.

"Именно в эти дни особенно страдает белорусский народ - наши соседи, которым от княжеских времен мы имели много веков совместную церковную и государственную историю, составляя до 1686 года единую Киевскую митрополию. Ее неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для православия во всей Восточной Европе", - написал митрополит.

Он напомнил, что украинская церковь утвердилась среди "автокефальных церквей-сестер", и православная церковь Беларуси имеет те же основания и право "просить мать-церковь о томосе, когда на то будет ее желания".

"Однако, независимо от юрисдикционных вопросов, мы, как православные христиане, составляем единую Церковь Христову. Поэтому мы, как Православная церковь Украины, не можем оставаться равнодушными, не сострадать, когда будущее белорусского народа, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой. Хочу пожелать белорусскому народу с божьей помощью найти свой собственный ответ на вызовы, защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства. Приобщаю свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывают к немедленному прекращению насилия, освобождению тысяч невинно задержанных и проведению конструктивного диалога между руководством Беларуси и гражданским обществом, для мирного выхода из кризиса", - подчеркнул Епифаний.

Как сообщалось в УНН, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. Еще около 700 человек были задержаны во время протестов в Беларуси с 12 на 13 августа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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