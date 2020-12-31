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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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Епіфаній: у 2020-му ми усвідомили, наскільки неоціненним є дар Божий здоров'я

Київ • УНН

 • 10989 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. З кожною хвилиною ми наближаємося до завершення календарного 2020-го року Божого. Він став нагодою для кожного з нас переосмислити, які саме цінності є вартісними у нашому житті. Це відзначив Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Епіфаній: у 2020-му ми усвідомили, наскільки неоціненним є дар Божий здоров'я

"З кожною хвилиною ми наближаємося до завершення календарного 2020-го року Божого. Він став нагодою для кожного з нас переосмислити, які саме цінності є вартісними у нашому житті. Ми усвідомили, наскільки неоціненним є дар Божий здоров'я і як люди потребують теплих взаємин: із ближніми, із собою та з Господом", - зазначив Епіфаній.

За його словами, "долаючи виклики ми мали можливість ставати духовно сильнішими. І з надією на Бога та Його допомогу віримо, що попереду нас очікують зміни на краще – якщо і ми самі готові змінюватися та змінювати світ навколо себе. Пам’ятаймо, що немає жодних обмежень і відстаней для того, щоби творити добрі діла та єднатися у Любові".

"Український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від країни-агресора. В кожному куточку Батьківщини, зокрема і на тимчасово окупованих територіях на Сході та в анексованому Криму – Православна Церква України хоч і в складних умовах, але звершує своє служіння на благо усім тим людям, хто цього потребує. Старанно молимося, щоби Господь благословив Україну й дарував справедливий мир, а українському народу – духовну силу та відвагу", - додав глава ПЦУ.

Епіфаній додав, що "вступаючи у новий 2021-й рік, подякуймо Всемилостивому Богові за всі щедроти! В новому році примножуйте щирі наміри, добрі діла, чисті почуття, правдиві слова. Прямуйте шляхом добра й милосердя до ближніх. Цінуйте кожну мить і повсякчас дякуйте Господу за всі Його благодіяння. Нехай Господь, Який є джерелом істинного щастя, радості та любові, благословить всіх у новому році!"

Нагадаємо, в Україні вже 1,055 млн випадків COVID-19, за добу - 9 699.

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