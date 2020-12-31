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Епифаний: в 2020-м мы осознали, насколько неоценим дар Божий здоровья

Киев • УНН

 • 10989 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. С каждой минутой мы приближаемся к завершению календарного 2020 года Божьего. Он стал поводом для каждого из нас переосмыслить, какие именно ценности являются ценными в нашей жизни. Это отметил Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний на своей странице в Facebook, передает УНН.

Епифаний: в 2020-м мы осознали, насколько неоценим дар Божий здоровья

"С каждой минутой мы приближаемся к завершению календарного 2020 года Божьего. Он стал поводом для каждого из нас переосмыслить, какие именно ценности являются ценными в нашей жизни. Мы осознали, насколько неоценим дар Божий здоровья и как люди нуждаются теплых взаимоотношениях: с ближними, с собой и с Богом", - отметил Епифаний.

По его словам, "преодолевая вызовы мы имели возможность становиться духовно сильнее. И с надеждой на Бога и Его помощь верим, что впереди нас ожидают перемены к лучшему - если и мы сами готовы меняться и менять мир вокруг себя. Помните, что нет никаких ограничений и расстояний для того, чтобы творить добрые дела и объединяться в Любви".

"Украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от страны-агрессора. В каждом уголке Родины, в том числе и на временно оккупированных территориях на востоке и в аннексированном Крыму - Православная Церковь Украины хоть и в сложных условиях, но совершает свое служение на благо всем тем людям нуждающимся. Тщательно молимся, чтобы Господь благословил Украину и дарил справедливый мир, а украинскому народу - духовную силу и отвагу", - добавил глава ПЦУ.

Епифаний добавил, что "вступая в новый 2021-й год, поблагодарите Всемилостивого Бога за все щедроты! В новом году преумножайте истинные намерения, добрые дела, чистые чувства, правдивые слова. Следуйте по пути добра и милосердия к ближним. Цените каждое мгновение и всегда благодарите Господа за все Его благодеяния. Пусть Господь, является источником истинного счастья, радости и любви, благословит всех в новом году!"

Напомним, в Украине уже 1,055 млн случаев COVID-19, за сутки - 9699.

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