Епіфаній: ми гідні бути вільними
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Ми гідні бути вільними! А найголовніше – ми вільні творити власне майбутнє. Недарма саме під таким гаслом відзначається цьогорічний День Свободи і Гідності у нашій державі. Про це митрополит Київський і всієї України Епіфаній написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми гідні бути вільними! Адже свобода – це дар Господній. Промислом Божим український народ сьогодні має духовну і державну незалежність, свою мову, віру, самобутню культуру, тисячолітні традиції, славну історію. А найголовніше – ми вільні творити власне майбутнє. Недарма саме під таким гаслом відзначається цьогорічний День Свободи і Гідності у нашій державі", - написав Епіфаній.
За його словами, "існує багато перешкод на нашому шляху і багато хто хоче відібрати у нас цю фундаментальну цінність – свободу".
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"Сьогодні згадаймо про все, чого ми досягли і маємо. Не забудьмо подякувати нашим захисникам, які і в ці хвилини боронять нас від російського агресора, а також – нашим новітнім Героям, які віддали власні життя заради збереження нашої свободи, помолімося за їхніх рідних і близьких, що зазнали непоправних втрат. Нехай Господь захистить живих і упокоїть душі полеглих Героїв у Своїх Небесних оселях, нехай вічною буде їхня пам’ять!... Нехай Господь допоможе нам здобути справедливий мир, перемогу в боротьбі за свободу, та дарує нам єдність і злагоду між собою!" - зазначив Епіфаній.
Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.