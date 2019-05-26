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Епіфаній привітав киян з Днем міста

Епіфаній привітав киян з Днем міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав киян з Днем міста та святом відновлення Михайлівського Золотоверхого собору. Свої вітання він висловив у соцмережі Facebook, передає УНН.

“Наша столиця відзначає своє 1537-річчя, а Свято-Михайлівський Золотоверхий собор як головний кафедральний храм ПЦУ святкує 19-річчя з дня свого відновлення та освячення”, — написав Епіфаній.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський зранку в неділю, 26 травня, привітав жителів Києва і гостей столиці з Днем міста.

Нагадаємо, у День міста на Майдані Незалежності в центрі столиці відбудеться 27-й благодійний “Пробіг під каштанами”.

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