Епіфаній привітав киян з Днем міста
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав киян з Днем міста та святом відновлення Михайлівського Золотоверхого собору. Свої вітання він висловив у соцмережі Facebook, передає УНН.
“Наша столиця відзначає своє 1537-річчя, а Свято-Михайлівський Золотоверхий собор як головний кафедральний храм ПЦУ святкує 19-річчя з дня свого відновлення та освячення”, — написав Епіфаній.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський зранку в неділю, 26 травня, привітав жителів Києва і гостей столиці з Днем міста.
Нагадаємо, у День міста на Майдані Незалежності в центрі столиці відбудеться 27-й благодійний “Пробіг під каштанами”.