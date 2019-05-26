Епифаний поздравил киевлян с Днем города
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил киевлян с Днем города и праздником восстановления Михайловского Златоверхого собора. Свои поздравления он выразил в соцсети Facebook, передает УНН.
"Наша столица отмечает свое 1537-летие, а Свято-Михайловский Златоверхий собор как главный кафедральный храм ПЦУ празднует 19-летие со дня своего восстановления и освящения", - написал Епифаний.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский утром в воскресенье, 26 мая, поздравил жителей Киева и гостей столицы с Днем города.
Напомним, в День города на Майдане Независимости в центре столицы состоится 27-й благотворительный "Пробег под каштанами".