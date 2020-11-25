Епіфаній перший в рейтингу довіри з-поміж українських ієрархів – дослідження

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію довіряє 44,3% українців, що найвищим показником довіри серед усіх очільників українських церков. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, що були оприлюднені 25 листопада, передає УНН.

Високий рівень довіри до митрополита Епіфанія спостерігається в усіх регіонах України (найбільше на Заході — 68,3%, найменше на Сході — 25%).

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ПЦУ продовжує утримувати одну з перших позицій за рівнем довіри серед суспільних і політичних інститутів — поряд із волонтерськими організаціями і Збройними силами.

Додамо, дослідження проведене з 1 по 8 жовтня 2020 року в усіх регіонах України за винятком АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Архієпископ Кіпрський Хризостом II погодився поминати главу Православної Церкви України (ПЦУ) митрополита Епіфанія в богослужінні нібито “під тиском патріарха Константинопольського Варфоломія”.

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