Епифаний первый в рейтинге доверия среди украинских иерархов - исследование

Высокий уровень доверия к митрополиту Епифанию наблюдается во всех регионах Украины (больше всего на Западе — 68,3%, меньше всего на Востоке — 25%).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Социологи рассказали, в каких регионах наибольшее влияние ПЦУ и УПЦ МП
ПЦУ продолжает удерживать одну из лидирующих позиций по уровню доверия среди общественных и политических институтов — наряду с волонтерскими организациями и вооруженными силами.
Добавим, исследование проведено с 1 по 8 октября 2020 года во всех регионах Украины за исключением АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.