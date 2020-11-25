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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26043 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 83996 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102089 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118140 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152732 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200286 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195741 просмотра

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2 марта, 18:35 • 283566 просмотра

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Епифаний первый в рейтинге доверия среди украинских иерархов - исследование

Епифаний первый в рейтинге доверия среди украинских иерархов - исследование

Киев  •  УНН

 • 17773 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию доверяет 44,3% украинцев, что является самым высоким показателем доверия среди всех руководителей украинских церквей. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные 25 ноября, передает УНН.

Высокий уровень доверия к митрополиту Епифанию наблюдается во всех регионах Украины (больше всего на Западе — 68,3%, меньше всего на Востоке — 25%).

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ПЦУ продолжает удерживать одну из лидирующих позиций по уровню доверия среди общественных и политических институтов — наряду с волонтерскими организациями и вооруженными силами.

Добавим, исследование проведено с 1 по 8 октября 2020 года во всех регионах Украины за исключением АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Архиепископ Кипрский Хризостом II согласился поминать главу Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания в богослужении якобы “под давлением патриарха Константинопольского Варфоломея”.

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