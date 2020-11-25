Соціологи розповіли, в яких регіонах найбільший вплив ПЦУ та УПЦ МП

“Зберігається локальний характер впливу церков, регіональна локалізація їх вірних за кількісними показниками. Жодна з діючих в Україні чисельних ієрархизованих церков не є рівномірно представлена в усіх регіонах країни”, — йдеться у результатах дослідження.

Так, переважна більшість вірних кожної з Церков зосереджена в одному-двох із них:

• 95% вірних УГКЦ — жителі Заходу країни; 5% — жителі Центру; менше 1% — жителі Сходу;

• 80% вірних ПЦУ зосереджені у двох регіонах — у Центрі (48%) та на Заході (31%); 12% вірних цієї Церкви — жителі Півдня; 9% — Сходу;

• 71% вірних УПЦ(МП) — жителі Сходу (37%) і Центру (35%); 22% — жителі Заходу; 7% — жителі Півдня.

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“Порівняно з 2000р., ситуація практично не змінилася. Центр церковно-релігійного життя зосереджений у Західному та Центральному регіонах країни (за 2000-2010 рр. — дещо змістився в напрямі Центру); немає конфесії (Церкви), яка б утримувала виразні домінуючі позиції не лише в загальнодержавному масштабі, але й хоча б в одному з регіонів”, — йдеться у результатах дослідження.

Додамо, дослідження проведене з 1 по 8 жовтня 2020 року в усіх регіонах України за винятком АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, минулого року близько 600 релігійних громад з Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.