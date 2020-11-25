Социологи рассказали, в каких регионах наибольшее влияние ПЦУ и УПЦ МП

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине сохраняется локальное региональное влияние церквей, когда центром религиозной жизни остается сосредоточенным в Западном и Центральном регионах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Центром Разумкова.

“Сохраняется локальный характер влияния церквей, региональная локализация их верующих по количественным показателям. Ни одна из действующих в Украине многочисленных иерархизованных церквей не является равномерно представленной во всех регионах страны”, — говорится в результатах исследования.

Так, подавляющее большинство верующих каждой из Церквей сосредоточена в одном-двух из них:

• 95% верующих УГКЦ — жители Запада страны; 5% — жители Центра; менее 1% — жители Востока;
• 80% верующих ПЦУ сосредоточены в двух регионах — в Центре (48%) и на Западе (31%); 12% верующих этой Церкви — жители Юга; 9% — Востока;
• 71% верных УПЦ (МП) — жители Востока (37%) и Центра (35%); 22% — жители Запада; 7% — жители Юга.

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“По сравнению с 2000г., ситуация практически не изменилась. Центр церковно-религиозной жизни сосредоточен в Западном и Центральном регионах страны (за 2000-2010 гг. — несколько сместился в направлении Центра) нет конфессий (церквей), которые удерживали бы выразительные доминирующие позиции не только в общегосударственном масштабе, но и хотя бы в одном из регионов”, — говорится в результатах исследования.

Добавим, исследование проведено с 1 по 8 октября 2020 года во всех регионах Украины за исключением АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В прошлом году около 600 религиозных общин из Московского патриархата перешли к Православной церкви Украины.

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