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Епіфаній назвав чотири помісні церкви, які можуть визнати ПЦУ

Епіфаній назвав чотири помісні церкви, які можуть визнати ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Голова Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів, які чотири помісні церкви готуються визнати ПЦУ. Про це він повідомив в ефірі одного з каналів, передає УНН.

"Я вірю і переконаний в тому, що в наступному році ми отримаємо також визнання декількох помісних православних церков. Я б не хотів називати детально, але це ті церкви, які публічно обговорюють це: і румунська, і кіпрська, і болгарська, і грузинська", - сказав Епіфаній.

Також він надіється, що ці церкви долучаться до процесу визнання автокефалії ПЦУ у 2020 році.

Нагадаємо, голова Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів про підготовку свого візиту до Єгипту та Греції.

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