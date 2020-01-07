Епіфаній назвав чотири помісні церкви, які можуть визнати ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Голова Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів, які чотири помісні церкви готуються визнати ПЦУ. Про це він повідомив в ефірі одного з каналів, передає УНН.
"Я вірю і переконаний в тому, що в наступному році ми отримаємо також визнання декількох помісних православних церков. Я б не хотів називати детально, але це ті церкви, які публічно обговорюють це: і румунська, і кіпрська, і болгарська, і грузинська", - сказав Епіфаній.
Також він надіється, що ці церкви долучаться до процесу визнання автокефалії ПЦУ у 2020 році.
Нагадаємо, голова Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів про підготовку свого візиту до Єгипту та Греції.