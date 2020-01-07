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Епіфаній розповів, у які країни планує здійснити офіційні візити найближчим часом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Голова Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів про підготовку свого візиту до Єгипту та Греції. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Зараз іде підготовка до мого візиту... перше - це до Олександрійського патріархату, оскільки він є другим по честі після Вселенського патріарху. Ми вже розпочали були підготовку щодо візиту до Афін і співслужіння з афінським архієпископом, але оскільки відбулося визнання з боку Олександрійського патріархату, то потрібно робити ці візитації згідно честі. Тому зараз ми ведемо певну підготовку", - сказав Епіфаній.

За його словами, візит до Єгипту вже може відбутися в цьому році.

"Я думаю, що десь, можливо, в лютому-в березні повинен відбутися такий візит. А потім, відповідно, вже відбудеться візит до Афін, де також відбудеться таке співслужіння з Афінським архієпископом", - наголосив голова ПЦУ.

Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим роком.

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