Епифаний назвал четыре поместные церкви, которые могут признать ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, какие четыре поместные церкви готовятся признать ПЦУ. Об этом он сообщил в эфире одного из каналов, передает УНН.
"Я верю и убежден в том, что в следующем году мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская" - сказал Епифаний.
Также он надеется, что эти церкви присоединятся к процессу признания автокефалии ПЦУ в 2020 году.
Напомним, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал о подготовке своего визита в Египет и Грецию.