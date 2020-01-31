Епідемія коронавірусу: відкладено сертифікацію бобслейної траси для Олімпіади-2022 у Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF) за рекомендацією оргкомітету зимової Олімпіади-2022 відклала попередню гомологацію траси в Пекіні для олімпійських змагань з бобслею і скелетону. Про це повідомляє пресслужба IBSF, передає УНН.
Гомологацію (проба і сертифікація перед змаганнями) траси була запланована на 9-15 березня. Причиною скасування приїзду міжнародної комісії, а також тестових заїздів став спалах пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу на території Китаю.
Раніше влада КНР до квітня призупинила проведення всіх спортивних змагань в країні. В їх число входять олімпійський відбірковий турнір з боксу (3-14 лютого), олімпійський відбірний турнір по футболу серед жінок (6-11 березня), бій за звання чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) у ваговій категорії до 63,5 кг між американцем Хосе Рамірес і українцем Віктором Постолом (2 лютого), домашні матчі пекінського клубу Континентальної хокейної ліги (КХЛ) “Куньлунь” і трьох китайських команд Вищої хокейної ліги (ВХЛ). Також перенесено на рік чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні (початкові терміни — 13-15 березня), під питанням проведення етапу Гран-прі Китаю в класі машин “Формули Е” (21 березня), юнацького чемпіонату світу з хокею серед команд групи В другого дивізіону (21-27 лютого).
Нагадаємо, скасовано перше тестове змагання Зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.