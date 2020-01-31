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Эпидемия коронавируса: отложено сертификацию бобслейной трассы для Олимпиады-2022 в Пекине

Киев • УНН

 • 12192 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) по рекомендации оргкомитета зимней Олимпиады-2022 отложила предварительную гомологацию трассы в Пекине для олимпийских соревнований по бобслею и скелетону. Об этом сообщает пресс-служба IBSF, передает УНН.

Эпидемия коронавируса: отложено сертификацию бобслейной трассы для Олимпиады-2022 в Пекине

Гомологация (проба и сертификация перед соревнованиями) трассы была запланирована на 9-15 марта. Причиной отмены приезда международной комиссии, а также тестовых заездов послужила вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса на территории Китая.

Ранее власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (3-14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (6-11 марта), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) “Куньлунь” и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки — 13-15 марта), под вопросом проведение этапа Гран-при Китая в классе машин “Формулы Е” (21 марта), юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона (21-27 февраля).

Напомним, отменено первое тестовое соревнование Зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

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