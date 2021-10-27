Епідеміолог розкритикувала експрес-вакцинацію на вокзалах: ні оглядів, ні контролю

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“Навіть нема про що говорити, що це неприпустимо, з огляду медичних, я не беру інші аспекти, але з огляду медичних - це недопустимо”, — заявила епідеміолог, коментуючи відкриття пунктів вакцинації на вокзалах, в яких люди можуть отримати щеплення перед тим, як сісти на потяг.

Вона наголосила, що перед вакцинацією важливо пройти попередній огляд у лікаря, а після щеплення за пацієнтом слід спостерігати.

“Людина, перш ніж пройти курс вакцинації, повинна бути оглянута адекватно лікарем, який прийме рішення — допустимо чи ні щеплення. Бо можуть бути дуже серйозні наслідки. Друге — людина, яка пройшла щеплення підлягає подальшому спостереженню. І в тому плані коротке спостереження, якщо воно взагалі існує, бо ж відправляється поїзд на вокзалі, — не дає можливості передбачити потенційні ризики для життя і потенційні ризики можливості формування несприятливих подій після імунізації”, — вважає епідеміолог.

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Виноград сумнівається, що у разі виникнення несприятливих наслідків, людині у такому випадку зможе допомогти звернення до сімейного лікаря. Виноград додала, що в порушення наказів Міністерства охорони здоров’я не відслідковується період, який триває після введення імунобіологічного препарату.

“І далі ця людина не обстежується на імунітет. Ми не знаємо нічого ані про вакцину, ані про те як вона зберігалася, які були інші обставини... І в цьому плані це (вакцинація на вокзалі — ред.) не є варіант на стримання епідемічного процесу. Це не зменшить епідемії ковід, яка сьогодні спостерігається. Де мають працювати пункти вакцинації? Завжди був кабінет щеплень у поліклініці і там завжди був навчений персонал, належне обладнання, дотримані алгоритми: де перебувають перед щепленням, де зберігаються вакцини, індикатори, які свідчать про правильність зберігання. Належно організований весь процес. Дотримання протиепідемічного режиму — так як воно має бути, щоб, вибачте, мікроби не літали поміж людьми. Це є єдиний і оптимальний законодавчо прописаний варіант для здійснення вакцинації. Можуть бути створені тимчасові пункти, але вони повинні бути забезпечені всім необхідним”, — розповіла лікар-епідеміолог.

Контекст

На залізничних вокзалах з 21 жовтня розгорнули пункти вакцинації і експрес-тестування на COVID-19. Наразі щеплення можна зроюити на 10 вокзалах — отримати документ про вакцинації та, одразу, сісти на потяг.

Проти такої ініціативи висловилися медики. Зокрема головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська пояснила, що всі заходи в осередку інтенсивної передачі інфекції повинні бути спрямовані на роз’єднання людей, а не на скупчення. Вона назвала такі пункти вакцинації пунктами інфікування в умовах, коли практично вся країна у “червоній зоні”.