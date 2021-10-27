Эпидемиолог раскритиковала экспресс-вакцинацию на вокзалах: ни осмотров, ни контроля

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26103 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 55028 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75472 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 228820 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130960 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399510 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316253 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215095 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244973 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255598 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.1м/с
61%
Популярные новости

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12690 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 9230 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 7688 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 9844 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20589 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 5860 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139244 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 228821 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399511 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259928 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12690 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21646 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50352 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74961 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59882 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Эпидемиолог раскритиковала экспресс-вакцинацию на вокзалах: ни осмотров, ни контроля

Киев • УНН

 • 26044 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Медицинские аспекты вакцинации от коронавируса на вокзалах делают такую практику недопустимой. Об этом в комментарии УНН рассказала эпидемиолог, профессор Наталья Виноград.

Эпидемиолог раскритиковала экспресс-вакцинацию на вокзалах: ни осмотров, ни контроля

Цитата

“Даже не о чем говорить, что это недопустимо, по медицинским, я не беру другие аспекты, но по медицинским — это недопустимо”, — заявила эпидемиолог, комментируя открытие пунктов вакцинации на вокзалах, в которых люди могут получить прививки перед тем, как сесть на поезд.

Она подчеркнула, что перед вакцинацией важно пройти предварительный осмотр у врача, а после прививки за пациентом следует наблюдать.

“Человек, прежде чем пройти курс вакцинации, должен быть осмотрен адекватно врачом, который примет решение — допустима или нет прививка. Ибо могут быть очень серьезные последствия. Второе — человек, прошедший прививку, подлежит дальнейшему наблюдению. И в этом плане краткое наблюдение, если оно вообще существует, потому что отправляется поезд на вокзале, — не дает возможности предусмотреть потенциальные риски для жизни и потенциальные риски возможности формирования неблагоприятных событий после иммунизации”, — считает эпидемиолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Могу сжечь свой диплом”: врач-иммунолог эмоционально высказалась о вакцинации людей на вокзалах и заявила о “медицинском геноциде”

Виноград сомневается, что в случае возникновения неблагоприятных последствий человеку в таком случае сможет помочь обращение к семейному врачу. Виноград добавила, что в нарушение приказов Министерства здравоохранения не отслеживается период, продолжающийся после введения иммунобиологического препарата.

“И дальше этот человек не обследуется на иммунитет. Мы не знаем ничего ни о вакцине, ни о том, как она сохранялась, какие были другие обстоятельства... И в этом плане это (вакцинация на вокзале — ред.) не является вариантом сдерживания эпидемического процесса. Это не уменьшит эпидемию ковида, которая сегодня наблюдается. Где должны работать пункты вакцинации? Всегда был кабинет прививок в поликлинике и там всегда был обученный персонал, надлежащее оборудование, соблюдены алгоритмы: где находятся перед прививкой, где хранятся вакцины, индикаторы, свидетельствующие о правильности хранения. Должным образом организован весь процесс. Соблюдение противоэпидемического режима — так как оно должно быть, чтобы, простите, микробы не летали между людьми. Это единственный и оптимальный законодательно прописанный вариант для осуществления вакцинации. Могут быть созданы временные пункты, но они должны быть обеспечены всем необходимым”, — рассказала врач-эпидемиолог.

Контекст

На железнодорожных вокзалах с 21 октября были развернуты пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19. Теперь прививку можно сроить на 10 вокзалах — получить документ о вакцинациях и сразу сесть на поезд.

Против такой инициативы высказались медики. В частности, главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская пояснила, что все мероприятия в очаге интенсивной передачи инфекции должны быть направлены на разъединение людей, а не на скопление. Она назвала такие пункты вакцинации пунктами инфицирования в условиях, когда практически вся страна в красной зоне.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19Здоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48