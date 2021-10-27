Эпидемиолог раскритиковала экспресс-вакцинацию на вокзалах: ни осмотров, ни контроля

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“Даже не о чем говорить, что это недопустимо, по медицинским, я не беру другие аспекты, но по медицинским — это недопустимо”, — заявила эпидемиолог, комментируя открытие пунктов вакцинации на вокзалах, в которых люди могут получить прививки перед тем, как сесть на поезд.

Она подчеркнула, что перед вакцинацией важно пройти предварительный осмотр у врача, а после прививки за пациентом следует наблюдать.

“Человек, прежде чем пройти курс вакцинации, должен быть осмотрен адекватно врачом, который примет решение — допустима или нет прививка. Ибо могут быть очень серьезные последствия. Второе — человек, прошедший прививку, подлежит дальнейшему наблюдению. И в этом плане краткое наблюдение, если оно вообще существует, потому что отправляется поезд на вокзале, — не дает возможности предусмотреть потенциальные риски для жизни и потенциальные риски возможности формирования неблагоприятных событий после иммунизации”, — считает эпидемиолог.

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Виноград сомневается, что в случае возникновения неблагоприятных последствий человеку в таком случае сможет помочь обращение к семейному врачу. Виноград добавила, что в нарушение приказов Министерства здравоохранения не отслеживается период, продолжающийся после введения иммунобиологического препарата.

“И дальше этот человек не обследуется на иммунитет. Мы не знаем ничего ни о вакцине, ни о том, как она сохранялась, какие были другие обстоятельства... И в этом плане это (вакцинация на вокзале — ред.) не является вариантом сдерживания эпидемического процесса. Это не уменьшит эпидемию ковида, которая сегодня наблюдается. Где должны работать пункты вакцинации? Всегда был кабинет прививок в поликлинике и там всегда был обученный персонал, надлежащее оборудование, соблюдены алгоритмы: где находятся перед прививкой, где хранятся вакцины, индикаторы, свидетельствующие о правильности хранения. Должным образом организован весь процесс. Соблюдение противоэпидемического режима — так как оно должно быть, чтобы, простите, микробы не летали между людьми. Это единственный и оптимальный законодательно прописанный вариант для осуществления вакцинации. Могут быть созданы временные пункты, но они должны быть обеспечены всем необходимым”, — рассказала врач-эпидемиолог.

Контекст

На железнодорожных вокзалах с 21 октября были развернуты пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19. Теперь прививку можно сроить на 10 вокзалах — получить документ о вакцинациях и сразу сесть на поезд.

Против такой инициативы высказались медики. В частности, главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская пояснила, что все мероприятия в очаге интенсивной передачи инфекции должны быть направлены на разъединение людей, а не на скопление. Она назвала такие пункты вакцинации пунктами инфицирования в условиях, когда практически вся страна в красной зоне.