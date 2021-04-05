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Епідеміолог пояснила, від чого залежить повторне захворювання на COVID-19

Епідеміолог пояснила, від чого залежить повторне захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Епідеміолог Наталія Виноград пояснила, що повторні випадки захворювання на COVID-19 науковці пов’язують не лише зі змінами збудника (новими штамами), але і через патологію неспецифічної ланки захисту людини по системі інтерферону – так званого інтерферонодефіциту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.

Епідеміолог Наталія Виноград зазначає, що при зіткненні з COVID-19 дослідники виявили низку феноменів, до яких медики та вчені не були готові. По-перше, це повторні захворювання, які траплялися дуже швидко, іноді термін становив від 19 днів і до 3 місяців. По-друге, це розвиток так званого "довгого ковіду" або "постковідного синдрому".

Цитата:

"І тут постає питання: деякі випадки можна оцінювати як повторне захворювання чи це активація збудника, який лишився в організмі. Для визначення виставили регламенти, які більшість держав і випадків не витримали, тому велика частина захворювань не могли бути підтверджені як повторні. Після секвенування збудника по першому і другому випадку хвороби лише у деяких збудники виявились відмінними", – уточнила Виноград.

Деталі

Тому причину повторних захворювань на COVID-19 розглядають не лише через зміну генотипів вірусів, що циркулюють, але й особливостей імунної системи зараженої особи. Значною мірою це обумовлено певними вадами неспецифічної ланки імунної системи.

Епідеміолог зазначила, що найчастіше повторні випадки захворювання на коронавірусну хворобу стаються серед представників професійних груп ризику. Особливо це стосується медиків, адже їм неможливо дотримувати дистанцію, а це один із головних запобіжних заходів.

Наталія Виноград також нагадала, що оптимальними способами вберегтися від COVID-19 є захист "вхідних воріт" для збудника, а крім верхніх дихальних шляхів, це ще й захист очей, дотримання дистанції та періодичне провітрювання, особливо в закладах охорони здоров’я.

Доповнення

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що "британський" штам COVID-19 зараз поширений по всій Україні. Він втричі заразніший, вражає молодшу вікову групу і викликає важкий перебіг хвороби.

Степанов наголосив, що українські лікарі навчились боротися проти “британського” штаму коронавірусу, однак державі необхідна ще і програма постковідної реабілітації. Саме тому глава МОЗ організував робочу групу з напрацювання пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації, в тому числі в межах пакетної допомоги від Національної служби здоров’я. Відповідні пакети допомоги планується напрацювати протягом поточного року. 

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